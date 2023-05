Partenariat FASEG-ÉCO BANK : Une bibliothèque d’une valeur de 50 millions offerte aux étudiants par Eco bank

Ecobank Sénégal, dans le cadre de sa politique d’impact social et environnemental, a signé une convention de partenariat avec la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG) de l’UCAD pour la construction d’une bibliothèque fonctionnelle à destination des étudiants d’un montant de 50 millions de Franc CFA.



C’est dans le cadre d’une rencontre effectuée ce mardi en présence des acteurs concernés, à savoir le Directeur Général de Éco Bank Senegal et le Doyen de la Faseg de l’Ucad, au sein de l’amphithéâtre Moustapha Kassé.



Cet accompagnement financier confirme l’engagement de Ecobank Sénégal en faveur de l’éducation. La banque dans le cadre de ses actions de responsabilité sociétale et de son implication stratégique dans le devenir de l’Université Sénégalaise, accompagne les étudiants et les professeurs dans les défis auxquels ils sont confrontés en contribuant à faciliter l’accès à de bonnes conditions d’études et de travail. En effet, une bibliothèque est un outil indispensable pour fournir aux étudiants un lieu et les ressources dont ils ont besoin pour poursuivre leurs études et approfondir leurs connaissances.