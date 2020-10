Partenariat Chambre de commerce de Kaolack / GIZ : Une vingtaine de femmes à l'école de la transformation des fruits et légumes.

La coopération allemande continue d'accompagner la chambre de commerce de Kaolack. En effet, après une série de formations dans divers domaines (passation de marchés, esprit entrepreneurial, dynamique organisationnelle etc), qui est le fruit d'un partenariat entre les deux institutions, une autre formation axée sur la transformation des fruits et légumes a été initiée à l'intention de 20 femmes. Cette initiative vise donc à faciliter davantage leur l'insertion à travers une autonomisation économique.



En plus de la formation, les deux partenaires ont également décidé de mettre à la disposition des bénéficiaires des kits de démarrage aditionnels ( réfrigérateurs, ustensiles de production etc).



Parallèlement, la Chambre de commerce de Kaolack a aussi formé une autre cohorte dans la gouvernance de maison ( femmes de ménage). Une idée qui émane du président de la Chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup dont l'objectif est d'accompagner ces dernières...