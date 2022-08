Partenariat ADPME-CNSCL : le Sénégal vers la capacitation technique des entreprises locales pour saisir les opportunités issues du pétrole et du gaz

Vu la convergence de leurs missions portant sur la capacitation technique, organisationnelle et financière des entreprises locales, Idrissa Diabira, le Directeur Général de l’agence d’exécution de référence pour l’appui aux PME (ADEPME ) et Mor Ndiaye Mbaye, le Secrétaire Technique du Comité National de Suivi du Contenu Local qui est



en charge de la promotion de l’utilisation des biens et services nationaux dans l’ensemble de la filière gazière et pétrolière, ont décidé de mutualiser certaines de leurs ressources pour une meilleure efficacité. Sur ce, les deux structures viennent de signer une convention portant mise en place d’un partenariat stratégique, ce mercredi.







L’objectif précis de ce partenariat est de fortifier le secteur privé national afin qu’il puisse saisir les opportunités issues du secteur pétrolier et gazier.



Selon monsieur Diabira, « cette convention que nous signons aujourd'hui est une des réponses à ce vœu que les hydrocarbures ne sont pas un cauchemar mais peuvent être un rêve africain et le Sénégal peut être l'illustration de ce rêve africain, d'un mieux-être, d'un mieux vivre, d'un partage plus juste et équitable des revenus issus du pétrole et du gaz », précise-t-il, se réjouissant de cette alliance qui est un défi, celui d’un des axes du contenu local.



En effet, avec un taux de contenu local avoisinant les 20% en moyenne, en Afrique, un taux qui est d'ailleurs assez faible, comparé aux taux d’autres pays où les entreprises ont la capacité de bénéficier des sous traitance et où les pays ne sont pas uniquement limités aux taxes et revenus tirés du pétrole et du gaz.



En outre, le manque de niveau en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité etc… les normes requises pour travailler avec des Act spécifiques. La faible compétitivité des entreprises, la très faible formalité des entreprises avec un taux de 97% qui baigne dans l’informel. Mais aussi et surtout, le manque d'informations. Toutes ces raisons peuvent expliquer ce faible taux de participation du Contenu Local.



Ainsi ce partenariat participe à apporter des éléments de réponse à l'ensemble de ces points.



« Avoir un secrétariat technique, c'est avoir un point d'entrée de ce qui est existant en matière de marché, d’entreprise et de potentiel pour nos PME.



Nouer ce partenariat c'est pouvoir se donner la possibilité de savoir qui sont ces entreprises éligibles à ces dits marchés, c'est pouvoir mettre en œuvre des programmes d'accompagnement qui leur permettront de se renforcer pour être accompagnés, c’est de de pouvoir avoir la synergie nécessaire et faire en sorte d'atteindre les objectifs (50%) à l'horizon 2030 de contenu local pour le Sénégal et de faire de celui-ci un modèle de rêve africain, un modèle de bénédiction des hydrocarbures », aura-t-il fini d'expliquer...