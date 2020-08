Partenariat ADIE – AXA : remise d’ordinateurs à 44 écoles primaires

L’Agence De l’Informatique de l’État (ADIE), en partenariat avec la société d’assurance AXA, va doter d’ordinateurs 44 écoles primaires. Le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum et le Directeur général de AXA M. Alioune Diagne ont procédé ce vendredi 14 août 2020 à la remise symbolique des ordinateurs à trois des directeurs des écoles bénéficiaires. Il s’agit de l’école Mamour Diakhaté (en face terrain Diaraf Tilène), école Malick Sy située au Rond-point RTS et de l’école Mour Diop située au Marché Tilène. La cérémonie s’est voulue sobre à cause du contexte de Covid19. La distribution des lots d’ordinateurs pour les 41 autres écoles se fera dans les jours à venir.



L’ADIE déroule depuis des années un programme d’installation de salles multimédia dans les écoles primaires du Sénégal. A cet effet, plus de 180 salles multimédia ont été installées sur l’étendue du territoire national dont 130 salles multimédia mises en place grâce au partenariat avec AXA.



Un partenariat dont se réjouit le Directeur général de l’ADIE M. Cheikh Bakhoum. Pour lui, « il faut habituer les élèves à l’usage de l’outil informatique en dotant les salles multimédias d’ordinateurs ». Il ajoute que « l’ambition de l’ADIE est de rééquiper les 180 salles multimédias qui fonctionnent depuis plus d’une décennie ». L’ADIE compte notamment sur le soutien de AXA pour renforcer ces équipements et permettre aux salles multimédia de fonctionner au bénéfice des élèves.



Pour sa part, le Directeur général de AXA M. Alioune Diagne est d’avis que « l’État ne peut pas tout faire, il faut des structures privées engagées pour accompagner l’État dans cette noble mission de développement et de popularisation du numérique ». M. Diagne indique que ce geste en faveur des 44 écoles bénéficiaires des ordinateurs n’est que symbolique et que l’ADIE peut vraiment compter sur AXA.



Du coté des bénéficiaires, l’on salue ce geste très important de l’ADIE et de AXA. Le Directeur de l’école Malick Sy, M. Cheikh Sidy Ahmed Tidiane Ndiaye a confessé que la salle multimédia de son école était fermée depuis 5 ans faute d’ordinateurs fonctionnels. Il se réjouit donc de l’octroi des machines et informe que dans les semaines qui vont suivre, l’école pourrait rouvrir sa salle informatique.