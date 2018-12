Parrainages: Pape Mael Diop verse un second lot à Amadou Bâ et dépasse les 16 000 signatures...

Non content d’avoir remis à Amadou Bâ un premier lot de 10 000 signatures, le directeur général des ADS a remis ça en faisant un deuxième jet. Ce qui l’emmène à plus de 16 000 signatures, compte non tenu de ses efforts au niveau national. Une prouesse que Pape Mael Diop met dans le compte des liens tres étroits qu’il a tissés avec les populations. Selon le Directeur des ADS, c’est dans ce sens qu’il faut travailler pour réélire le président Macky Sall.