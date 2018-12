Parrainages : 65.000 signatures validées pour Madické Niang

Les 65.000 signatures de la coalition « Madické2019 » sont validées par le conseil constitutionnel. L’annonce a été faite par son mandataire Ibra Diouf Niokhobay.

« Il fait partie des derniers qui ont eu à chercher des parrains et nous avons déposé 65.000 signatures dans la régularité », a déclaré Ibra Diouf, coordonateur national de la coalition « Madické 2019 ».

Il se réjouit de ce résultat et signale, toutefois, que plus de 5000 doublons ont été rejetés.

De ce fait, le dernier mot revient au conseil constitutionnel et ils sont convoqués le 2 janvier prochain à 10 heures pour le PV.