Parrainage du Concert de Waly Seck aux HLM: Mame cheikh Mbaye évoque les raisons de son choix sur Farba Ngom

Pour le 31 août prochain, Wally Ballago Seck va encore livrer aux fans un concert aux Hlm. Ce sera alors une première pour le fils du "Faramarène" dans ce quartier, les Hlm.

Pour l'initiateur Mame Cheikh Mbaye du mouvement "Ca Deug Deug", le choix du parrainage de cette sortie de Wally va être porté sur le député-maire Farba Ngom. Pour lui, ce n'est guère un choix gratuit, car Farba Ngom est « comme un frère pour moi. Qui plus est, nous avons des liens familiaux », souligne le fils de El Hadj Mansour Mbaye. « C'est aussi, une personne qui est pour la bonne cause du président Macky Sall et qui l'a toujours soutenu », ajoute t-il.

Voulant depuis longtemps organiser cette fête, c'est finalement en ce mois que elle va être organisée avec quelqu'un qui est un frère, un artiste talentueux Wally Ballago Seck à qui je fais confiance », lance Mame Cheikh Mbaye.