Parrainage des législatives : Guerre des chiffres dans BBY!

« Kaolack explose le compteur avec 100.901 signatures »

Kaolack n'est pas en reste dans cette campagne de collecte de signatures pour le parrainage du candidat de la majorité présidentielle qui sera choisi par le président de la République. C’est dans ce cadre que

100.901 parrainages issus de toutes les communes de la région de Kaolack ont été remis au délégué national de la collecte de parrainage Aminata Touré, le 09 Avril dernier en présence du Président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse, entouré de l’ancien PM Souleymane Ndéné Ndiaye et des responsables politiques de toute la région de Kaolack. Dans ce lot de parrains, le directeur général de la Senelec brandit fièrement ses chiffres en soulignant avoir déposé 14.160 parrains lors de la rencontre de collecte de parrainage avec à sa tête le délégué régional Moustapha Niasse.



« Dakar, la collecte passe de 30.000 à 75.000 parrains »

Si Kaolack a explosé le compteur de BBY pour le parrainage du candidat de Macky Sall, la capitale Dakar se cherche encore pour mettre le maximum de parrains sur la table du président. En effet, après le coup de semonce du président Macky Sall sur les 30.000 signatures recueillies au niveau de la région de Dakar, le nombre de parrains est finalement passé de 30. 000 à 75.000, renseigne le délégué régional de Dakar, Amadou Ba lors d’une rencontre avec les responsables du département de Dakar. Le quota du département de Dakar se situe entre 250.000 et 300.000 parrains. Mais le délégué régional souligne que sur les 19 Communes, 9 n’ont pas encore déposé leurs listes.

Podor, Cheikh Oumar Anne brandit ses 26.516 parrains

Tout comme Kaolack, Dakar et les autres localités du pays qui n’ont pas encore révélé leur secret, le département de Podor veut contribuer fortement à cette opération parrainage. Ainsi, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation Cheikh Oumar Anne a annoncé avoir déposé 26.515 parrains auprès du délégué régional de Saint-Louis, Mansour Faye. Et se fixe comme objectif de collecter 100% de parrains pour leur candidat.

Tout pour dire que la campagne de collecte de parrainages laisse place à une guerre des chiffres sans merci. Reste à voir si véritablement ces parrains vont se traduire en électeurs en leur faveur...