Parrainage de la candidature Macky Sall : BBY de Rufisque se fixe comme objectif 70% de l’électorat.

La coalition Benno Book Yakaar du département de Rufisque n’a pas perdu de temps. Juste après la cérémonie officielle de lancement à Diamniadio, les responsables politique de BBY se sont réunis à Rufisque et ont engagé la bataille du parrainage pour la réélection du Président Macky Sall dès le 1e tour. Pour ce faire, les différentes composantes de ladite coalition se sont réunies ce mercredi au Centre nation de formation et action de Rufisque pour échanger pour la question du parrainage.

« Le parrainage a démarré pour nous c’est la raison pour laquelle nous avons tenu cette rencontre très importante. Toute la mouvance présidentielle est présente sans exception. Les partis qui n’était pas dans la mouvance comme le Yessal de Modou Diagne Fada et celui du maire de Rufisque Ouest Aliou Mar ont pris part à cette importante rencontre » s'est réjoui le ministre de la pêche Oumar Gueye coordinateur du département de Rufisque. Il est ensuite revenu sur les décisions prises et sanctionnées par une résolution. « Nous nous engageons comme un seul homme pour faire de notre candidat le candidat qui sera réélu dès le 1 tour le 24 février .Nous avons pris un engagement de démarrer le travail du parrainage ce jeudi au plus tard le week-end » assure le ministre Oumar Gueye.

Ainsi, des commissions seront mises en place dans les 12 collectivités locales pour avoir des points de collectes. En marge de la rencontre les responsables de la mouvance présidentielle ont expliqué le contenu de la fiche de parrainage pour éviter les erreurs. « Nous avons attiré l'attention des militants et des citoyens que s'ils parrainent le Président Macky Sall ils ne pourront plus parrainer un autre candidat. Nous avons passé en revue la problématique du parrainage et nous pouvons dire que le département de Rufisque est fin prêt pour relever le défi. Nous avons fixé la barre à au minimum de 70% de l’électorat » a déclaré le coordinateur du département Monsieur le ministre Oumar Guèye.

Le maire de Rufisque Ouest Aliou Mar qui a pris part pour la première fois à la rencontre de la mouvance présidentielle dans le département de Rufisque a réitéré son engagement de travailler derrière le président Macky Sall. « C'est la première fois que j'assiste aux rencontres de la coalition et c'est une occasion pour moi de réitérer mon engagement, ma volonté ferme de travailler pour la réélection de Macky Sall » a laissé entendre le maire Aliou Mar, avant d'inviter ses camarades à l'unité au sein de la coalition.