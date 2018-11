Parrainage à Matam : Le délégué régional Mamadou Talla loue l’unité des responsables de BBY gage d’une victoire du président Macky Sall en 2019

COMMUNIQUE

Les Samedi 10 et Dimanche 11 novembre 2018, la région de Matam a connu une effervescence sans pareil.

En effet, les responsables politiques notamment les maires de communes, les élus locaux, les honorables députés, les membres du HCCT et du CESE, les camarades de la coalition Beenno Book Yaakar, les mouvements de soutien, appuyés par les militants du parti et sympathisants se sont mobilisés pour réitérer au Président Macky Sall, leur volonté de le réélire pour un 2ème mandat, dès le premier tour.

C’est la raison pour laquelle, de Matam à Ranérou, en passant par Kanel, j’ai eu le plaisir de recueillir durant la première phase de collecte 143 763 signatures pour le candidat Macky Sall.

Durant ce week-end, tous les acteurs ont pour une fois communié dans l’unité, autour de l’essentiel, derrière le leader de l’APR afin de lui témoigner un soutien indéfectible.

Je tiens donc, en ma qualité de coordonnateur régional à les remercier vivement et à les exhorter à continuer cette mobilisation jusqu’à la fin du processus de collecte, mais aussi à entretenir cette flamme qui, lors des prochaines échéances électorales, sera notre récompense car, nous aurons contribué, comme à l’accoutumée, à porter pour une seconde fois, le camarade Macky Sall, à la tête du Sénégal.



Mamadou Talla

Délégué Régional à Matam