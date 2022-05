Parrainage à Kaolack : Mariama Sarr, Pape Demba Bitèye, Mohamed Ndiaye Rahma et BEN totalisent environ 100.000 parrains.

Le parrainage, c'est aussi une affaire de base politique. Et les 04 responsables politiques de Benno Bokk Yakaar à Kaolack précités ne nous démentiront pas, car le nombre de fiches qu'ils ont pu déposer le démontre suffisamment.



À elle seule, l'ex-maire de Kaolack, Mariama Sarr a pu engranger un record 14.560 parrains. De son côté, le directeur général de la Senelec, Pape Demba Bitèye, a déposé un lot de 14.160 parrains. Quant au nouveau patron du Conseil départemental de Kaolack, Ahmed Youssouf Bengelloune, il a fait un cumul de 12.495 parrains. Au finish, le ministre-conseiller Mohamed Ndiaye Rahma et ses alliés ont effectué un dépôt de 46.800 parrains. Ce qui fait du coup un total de 88.015 parrains.



Toutefois, tous ces parrains devront être transformés en potentiels électeurs face à une opposition plus que déterminée à gagner ces élections...