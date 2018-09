Parrainage à Kaolack: Le président du MJK mobilise dans la salle d'audience numéro 3 du tribunal départemental de Kaolack et se fait interpeller par le procureur.

Décidément quand on a le pouvoir on se croit tout permis et ce n'est pas Ousmane Noël Dieng du nom du président de MJK qui dira le contraire. En effet, le chargé de mission au ministère du cadre de vie qui était ce lundi à Kaolack pour les besoins de sa campagne de collecte s'est rendu au tribunal départemental de Kaolack avec son équipe à la pêche au parrain. Sauf que le lion de Diène Farba Sarr et son équipe ont du oublier que ce haut lieu de justice est aux antipodes de toute coloration politique ou considérations partisanes. Selon notre source, la secrétaire du procureur qui avait réussi à mobiliser certaines femmes et des agents ASP qui étaient sur place dans la salle d'audience, avait reçu une somme de deux cent mille francs qu'elle devait partager avec d'autres femmes présentes à la rencontre. Notre interlocuteur nous a également confié que les agents de la sécurité de proximité qui étaient sur place ont reçu 50.000 Francs qu'ils devaient se partager.

Informé de la situation, le procureur Diagne Guèye s'est très vite rendu à la salle d'audience numéro 3 pour constater de visu la rencontre aux allures de mobilisation politique qui s'y déroulait.

Très en colère, il a confisqué l'ensemble des clés de leurs véhicules avant d'interpeller toute l'équipe de MJK y compris son président Ousmane Noël Dieng. Et ce n'est que vers 21h qu'ils ont été relaxés après une soirée inhabituelle passée avec le procureur.