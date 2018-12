Parrainage / Première journée de vérification des parrains : Le Conseil constitutionnel bunkerisé

Vendredi 28 décembre 2018, première journée de vérification des parrainages, les mandataires de Benno Bokk Yakaar, Pastef de Sonko et du Grand Parti de Malick Gakou sont convoqués au Conseil constitutionnel selon l'ordre de dépôt.



Par conséquent, et pour éviter tout risque de débordement entre militants de camps adverses, les alentours du Conseil constitutionnel ont été sécurisés, avec notamment des barrages érigés avant et après l'entrée principale. Des véhicules de la gendarmerie font office de rempart, à cela s'ajoute la fouille et le contrôle systématique des journalistes et particuliers transigeant dans la zone. Difficile de capturer la moindre image avec l'excès de zèle des forces de l'ordre...



À signaler que le mandataire de la coalition BBY, Aminata Touré, s'est rendu très tôt sur les lieux afin de répondre à la convocation relative aux vérifications des signatures. Sept observateurs de la société civile seront présents lors du décompte des signatures. En attendant l'arrivée des autres mandataires, aucun incident n'est à signaler...