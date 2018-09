Parrainage : Pape Demba Bitèye lance l'opération de collecte à Kaolack et invite les leaders de l'Apr à relever le défi lancé par le président en nommant un fils de Kaolack comme responsable du pôle parrainage.

Ce qui était prévu comme un simple point de presse s'est finalement transformé en meeting politique. Les membres et sympathisants du mouvement dénommé Kaolack pour la réélection du président Macky Sall en 2019 se sont retrouvés à l'étroit dans la grande salle du Conseil départemental de Kaolack. Une manifestation qui n'est rien d'autre pour Pape Demba Bitèye que le lancement par Krem 2019, des opérations de collecte de parrains. Pour le secrétaire permanent à l'énergie du ministère de l'énergie, "l'opération de collecte doit être plus qu'un sacerdoce à Kaolack. Si les autres régions font 3 Kaolack doit faire beaucoup plus. Il ne s'agit pas de se limiter à 2.000 mais d'inscrire tout Kaolack. Après le parrainage, les jeunes seront également mis à profit pour recueillir toutes les voix nécessaires pour élire le président au premier tour. "