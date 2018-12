Parrainage : Ousmane Tanor impressionné par le travail de Siré Dia, Directeur de la Poste

Le président du comité régional de parrainage Ousmane Tanor Dieng en recevant les listes de parrainage du directeur de la Poste Siré Dia, s’est dit comblé et impressionné par le résultat obtenu et le travail fait non seulement à Thiès, mais au niveau national. « Près de 80.000 parrains dans le département de Thiès, c’est l’équivalent de ce que l'on trouve au niveau de certaines régions. Cela veut dire qu’il y’a un travail sérieux qui a été fait et je vous en remercie. C’est vraiment rassurant! Je suis enthousiasmé, confiant et encouragé par le travail que vous avez fait sans tambour, ni trompette. Nous sommes plus que jamais confiants pour la campagne et le jour du vote », a t-il déclaré...