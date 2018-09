Parrainage : “Matam va prouver qu'il est le titre foncier de Macky Sall” (Farba Ngom)

Parrainer le candidat Macky Sall à raison de 90% de l'électorat départemental, tel est l'objectif que se sont fixé les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar à Matam.

Sous la houlette du député maire Farba Ngom qui a pu enrôler dans son arrondissement des Agnams 3.000 parrains, ils ont lancé officiellement la campagne de collecte de signatures ce jeudi 06 septembre et tablent d'ici mercredi sur 20.000 parrains. “Matam est le titre foncier de Macky Sall. Le parrainage est encore une occasion de le démontrer à la face du Sénégal”, a lancé Mouhamadou Ngom dit Farba à ses camarades de parti, mais aussi des autres partis membres de la mouvance présidentielle.

Pour le député maire des Agnams qui a été désigné coordinateur du comité départemental, “le parrainage sonne comme un sondage local et national et doit donner l'occasion pour faire taire les détracteurs de son candidat, Macky Sall.

Pour relever ce défi si c'en était un, Farba Ngom a invité les responsables à s'oublier car seule importe la victoire de leur candidat au soir du 24 février. “L'objectif principal, c'est la réélection du président”, a-t-il rappelé tout en invitant militants et responsables à faire prévaloir la force de l'argument et non à l'argument de la force. Il a aussi exhorté ses frères de parti et de la majorité à s'ouvrir aux mouvements de soutien.