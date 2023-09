Parrainage : Les fiches de collecte disponibles à la Direction Générale des Élections (DGE)

Le Directeur général des Élections (DGE) informe les candidats à la candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024 issus des partis politiques légalement constitués, des coalitions de partis politiques, que le modèle de la fiche de collecte des parrainages en format papier et électronique est disponible au niveau de ses locaux.



La Direction générale informe que la séance de remise et d'information sera organisée à l'intention des candidats à la candidature ou leurs mandataires le 29 septembre 2023 à partir de 10 heures à la salle de conférence de la Direction générale des Élections. Les mandataires doivent se munir de la lettre de désignation dûment signée par le candidat à la candidature.



La direction générale des élections informe par ailleurs que les identités du coordinateur national et des délégués régionaux du parrainage sont notifiées au ministre chargé des élections avant le démarrage des opérations de collecte prévu au plus tard cent cinquante jours avant le scrutin.