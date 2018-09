Parrainage : Le président du Conseil départemental de Bounkiling promet de dépasser les dix mille signatures et fusille le ministre Abou Diop

Dans le cadre de la collecte des signatures pour le candidat Macky Sall, les responsables de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby) montrent leurs « muscles ». C’est le cas du président du Conseil départemental de Bounkiling qui a fait une démonstration de force dans son fief mercredi. Mohamed Diaïté promet de dépasser l’objectif qui lui est assigné. Il promet de récolter plus de dix mille signatures dans son département. Le conservateur des droits et propriétés fonciers informe qu’ils ont terminé la collecte car plus de sept mille signatures sont déjà collectées.

Parlant de la division constatée dans la région, l’inspecteur des Impôts et Domaines rend la patate chaude au ministre Abou Diop qui selon lui, est à l’origine de la création de tendances qui pourraient être le « talon d’Achile » de la coalition. Mais promet les armes en main, qu’ils feront face et ne laisseront personne « créer la zizanie, la confusion dans le département et au-delà de la région du Pakao, Sédhiou. Ils ont divisé le parti sous la houlette d’un ministre de la République avec l’installation de clans et de tendances », regrette-t-il...