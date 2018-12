Parrainage : Le coordinateur de l’Apr/Latmingué a remis 1.310 signatures à Moustapha Niasse

Les responsables politiques de l’Alliance pour la République établis dans la commune de Latmingué sont au cœur de la campagne pour le parrainage. Dans le cadre des activités de collecte de signatures pour la candidature du Président Macky Sall, le maire et coordinateur de l’Apr et la Grande coalition de la Commune de Latmingué, Dr Macoumba Diouf, a remis ce vendredi 30 novembre un lot de 1310 parrains au délégué régional pour le parrainage du Président Sall à Kaolack, le président Moustapha Niasse.

Un deuxième dépôt qui vient ainsi porter le nombre à 6660 signatures après un premier lot de 5350 parrains effectué le 29 septembre 2018 à Kaolack, dépassant largement le nombre requis au niveau communal qui était de 6122 parrains.

À l’issue de cette rencontre, le Président Moustapha Niasse a félicité au nom du Président Macky Sall le Dr Macoumba Diouf pour son engagement personnel dans le cadre du parrainage et de la politique sociale engagée dans la commune de Latmingué.



Accompagné des membres du MEER communal avec à leur tête Siriky Traoré, Dr Diouf a réaffirmé son engagement à travailler pour la victoire éclatante du Président Macky Sall au soir du 24 février 2019.



Pour le congrès d’investiture du candidat Président Macky Sall prévu le 1er décembre 2018 , le coordinateur de l’Apr et de la Grande coalition a indiqué qu’une forte mobilisation sera déployée à Dakar Arena.