Parrainage : Le Revas soutient la candidature de Macky Sall derrière Omar Boun Khatab Sylla

En marge de la campagne de collecte pour le parrainage des candidats à la présidentielle de 2019, les mécaniciens affiliés au Regroupement du réseau des vrais artisans du Sénégal ont décidé ce vendredi 31 août de descendre dans l’arène politique pour peser de tout leur poids.

Ils ont porté leur choix sur la personne de Omar Boun Khatab Sylla, DG du Petit train de banlieue en tant qu'homme d’action pour ses efforts consentis dans le secteur de l’artisanat en général et des automobilistes en particulier, pour qu'il soit leur mandataire auprès du Président de la République.

Présent dans les 14 régions du Sénégal et avec plus de 10.000 membres, cette association compte ainsi s’organiser en fédération pour rassembler les signatures requises en faveur du candidat Macky Sall...