Parrainage : Le Président Sall rencontre ses alliés ce mercredi au CICAD

Les grandes manœuvres semblent lancées en ce qui ce qui concerne le processus pour le parrainage à la Présidentielle. En effet, au niveau du pouvoir, les ambitions sont claires et le Chef de l’Etat Macky Sall ne va pas lésiner sur les moyens pour atteindre ses objectifs. Et c’est dans ce sens qu’il va rencontrer après les leaders de « Macky 2012 », d’autres alliés qui ont un poste de responsabilité. Ce seront donc les maires, les hauts conseillers des collectivités territoriales, les députés, les ministres qui prendront part à cette rencontre prévue au centre Abdou Diouf de Diamniadio. Une rencontre prévue à 11 heures et lors de laquelle il sera exclusivement question du parrainage.