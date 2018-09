Parrainage : Le Front républicain promet 5000 signatures au président Macky Sall

Le leader du Front républicain a officiellement lancé sa campagne de parrainage ce matin à son siège.

Me Ousmane Sèye est revenu sur le parrainage qui selon lui n’est pas politique, mais plutôt citoyen car on remis le citoyen au cœur du processus électoral qui va donner le feu vert à n’importe quel candidat.

Pour Me Sèye, au niveau de Grand Yoff ils vont collecter 5.000 parrainages pour le président Macky Sall afin que le Sénégal atteingne l’émergence. Cependant, il n’exclut pas de travailler avec tous les leaders de l'Apr et de Benno Bokk Yakaar pour une victoire étincelante du président de la République...