Parrainage-Kolda : Abdoulaye Bibi Baldé vise 32 000 signatures

« Nous allons collecter plus de 32000 signatures. Ce qui est au-delà de la moyenne, car le département compte 78000 électeurs. Par conséquent, si on matérialise cela on doit normalement gagner le pari dans un délai de quatre mois ». Voici les propos du ministre et maire Abdoulaye Bibi Baldé. Il les a tenus lors du lancement de la campagne de Benno Bokk Yakaar, ce mardi 04 septembre.



A l’en croire, la « réunion d’assemblée générale de la mouvance présidentielle va permettre de remobiliser les troupes. Et cette occasion nous offre aussi d’expliquer les procédés du parrainage aux responsables, aux militants et aux collecteurs. »



Cependant, très enthousiaste sur la réussite de l’assemblée, il affiche son optimisme en ces termes : « Si nous parvenons à avoir ce score, nous montrerons au président que Kolda est prête à le réélire. Que Kolda a dit « oui » et a donné le ton. »



A cette occasion toute la mouvance présidentielle s’est réunie autour de la même table : Abdoulaye bibi Baldé, Mame Boye Diao, Moussa Baldé (dg SODAGRI), Alphousseyni Ba, Fabouly Gaye. Ce, pour un seul objectif : obtenir le maximum de signatures.



A cet effet, monsieur Sanoussi Diakhité (dg Onfp) s’est fait représenter. Par ailleurs monsieur Diakhité avait convoqué sa coordination départementale de base pour lancer sa propre campagne de parrainage. Aux fins de collecter 6000 signatures.