Parrainage Karim Wade : Me Madické Niang l’absent le plus présent

Le président du groupe parlementaire «Liberté et démocratie » était l’absent le plus présent hier, à la cérémonie de lancement de la campagne de parrainage du candidat Karim Wade. Le nom de Me Madické Niang, désavoué avant-hier par Me Abdoulaye Wade, est revenu plusieurs fois dans les propos des orateurs. Ces derniers se sont insurgés contre la proposition de l’ancien ministre des Affaires Etrangères de trouver un candidat de substitution à Karim Wade. Oumar Sarr et compagnie ont persisté hier, devant une foule de militants venus parrainer Wade-fils, que ce dernier est et reste le seul candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) et ses alliés.