Parrainage : Démarrage de la collecte des signatures la semaine prochaine

Les candidats à la Présidentielle à six mois des élections vont commencer à affûter leurs armes. Et la collecte des parrainages pour les candidatures à la prochaine présidentielle de février 2019 va démarrer lundi, selon Radio Futurs Médias (RFM, privée) qui dit tenir cette information du ministre de l’Intérieur. Les listes pour les candidats doivent elles, être déposées au plutôt le 11 décembre 2018 et au plus tard le 26 décembre 2018 au ministère de l’intérieur. A l'issue, les candidats pouvant briguer les suffrages pour l'accession à la magistrature suprême seront connus.