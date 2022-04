Parrainage BBY : Le mouvement national des femmes de l’APR dépose 50.000 signatures et se fixe un objectif de 100.000 parrains.

« Nous venons de remettre au nom du mouvement national des femmes du parti un lot de 50.000 signatures au délégué national du parrainage de BBY, Mme Aminata Touré. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique d’offrir une majorité confortable au président Macky Sall à l’Assemblée nationale au soir du 31 Juillet 2022 », a renseigné Ndèye Saly Diop Dieng, qui précise également que « l’objectif fixé par le mouvement national des femmes de l’Apr, c’est d’atteindre 100. 000 signatures avant la fin de la campagne de collecte ».



À son tour, le délégué national du parrainage, Aminata Touré, s’est réjouie de cette démarche du mouvement des femmes de l’Apr. Elle engage ainsi ses camarades à engager la sensibilisation auprès des jeunes et d’autres femmes pour une victoire éclatante de leur coalition au sortir des législatives. « Nul n’ignore aujourd’hui les efforts consentis par le président Macky Sall en faveur des femmes. Depuis son accession au pouvoir, il œuvre pour l’amélioration au quotidien des conditions de la femme et des jeunes. C’est pourquoi, je vous invite à accentuer le combat dans la sensibilisation des jeunes et des femmes pour assurer une majorité éclatante au président Macky Sall », a invité le délégué national du parrainage Aminata Touré. La rencontre a vu la participation de la ministre Zahra Iyane Thiam, de la députée Awa Guèye, de la ministre Angélique Manga, entre autres…