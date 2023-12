Parrainage : Awa Ndiaye, présidente du mouvement AWA (And Wakh ak Askanwi ) apporte son lot de signatures

La présidente du mouvement AWA (And wakh ak askanwi), a remis un lot de 95.814 parrains au candidat Amadou Ba. Le Premier ministre a reçu la présidente de la commission de protection des données personnelles (CDP), Awa Ndiaye et sa délégation, en présence du ministre d'État Cheikh Kanté et du coordonnateur national du parrainage de la coalition Benno Bokk Yakaar, Abdoulaye Diagne.



Le Premier ministre, qui s'est réjoui de la contribution de la présidente du mouvement (AWA), dit reconnaître le soutien de son hôte au président Macky Sall tout au long de son magistère.