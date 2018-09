Parrainage : Abdoulaye Wilane salue la nomination des délégués régionaux et galvanise les troupes pour la réélection de Macky Sall.

Après avoir salué et accepté la liste choisie pour la désignation des coordinateurs régionaux, le maire de Kaffrine et par ailleurs porte-parole du Parti socialiste, Abdoulaye Vilane, a exhorté les responsables régionaux du pôle parrainage dans leur propre région, à se réunir autour de l’essentiel : donner à Macky Sall un deuxième mandat. Abdoulaye Vilane a aussi tenu à féliciter Abdoulaye Seydi Sow pour ses efforts consentis sans relâche et appelé tous les responsables de la région de Kaffrine à faire passer toutes les fiches de recensement par le pôle parrainage de ladite région.

« Je soutiens qui qu'il soit, n'étant pas prétendant et comprenant que l’enjeu c'est unis pour bien faire le travail correctement et dans la solidarité.. Retenez ma position, notre position au Parti socialiste est cohérente et constante : il faut savoir privilégier la contradiction principale. Rester loyal sans être naïf. Déterminé mais lucide » a dit Wilane.



En outre, le responsable politique du PS en a profité pour exhorter tous les autres responsables régionaux à se conformer aux normes choisies par leur candidat pour avoir une élection qui leur soit favorable...