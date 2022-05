Parrainage / Abdou Ndiaye raille les ténors de l'opposition : « Ils sont obnubilés par leurs intérêts crypto-personnels »

Le parrainage et la vague de tension qu'il a occasionnée au sein de la coalition Yaw ne laissent pas indifférents les membres de la majorité présidentielle.



Lors d'une cérémonie de pose de la première pierre dans sa commune, le maire de Keur Maba, Abdou Ndiaye, a pointé du doigt certains responsables de cette coalition d'avoir montré leurs vrais visages dans la confection de leur liste. "Ils sont obnubilés par leurs intérêts crypto-personnels. Et le parrainage a encore montré leurs vraies natures et leurs limites en matière électorale d'où le rejet de leur liste à Dakar".



Dans la foulée, Abdou Ndiaye dit à l'opposition de prendre exemple sur la majorité présidentielle notamment son mentor le président Macky Sall qui a pu "boucler son parrainage sans tambour ni trompette".



Il a par ailleurs invité la jeunesse et les responsables politiques de Bby de toute la région de Kaolack à faire de telle sorte qu'une majorité soit accordée à leur coalition à l'hémicycle...