Parrainage/9ème édition du Pencüm Niani de Koumpentoum : « Le choix porté sur Amadou Bâ est un choix judicieux! » (Me Sidiki Kaba)

Les « Palabres du Niani » est un concept qui est mis en place par le Conseil Départemental de Koumpentoum, en collaboration avec les 10 Communes du Département et les populations, en vue de revisiter l’histoire et la tradition du Niani et du Wouly et de discuter avec les populations pour que chaque communauté puisse valoriser sa culture et constater en l’autre sa différence.



Il s’agit donc d’organiser trois (03) jours de festivités, de rencontres, de réflexions et de communion, à travers les activités du festival.



Ainsi donc, en tant que cadre d’analyse, de réflexion, de proposition et de raffermissement des liens de solidarité et de fraternité, ce festival permettra d’organiser des rencontres avec les populations sous forme de fora ou d’audiences publiques en définissant les modalités d’échanges sur les questions majeures qui nous interpellent dans notre vie de tous les jours, mais surtout d’identifier, répertorier et valoriser le patrimoine matériel et immatériel ainsi que les sites historiques de tout le Département pour une mise en tourisme et en économie au bénéfice des communautés ethniques et linguistiques.





La 9ème édition du Festival Pencüm Niani a fini de montrer à la face du monde que le Festival est devenu d’une part, un rendez-vous annuel du Département et de la Région; d’autre part, il est l’une des meilleures attractions culturelles du Sénégal. En huit (08) ans d’existence, « Pencüm Niani » est intégré définitivement dans les agendas culturels du Sénégal.



La convergence des idées novatrices et fécondes du Niani a permis aussi de disposer d’une monographie complète du Département. Le Comité Scientifique a proposé de travailler chaque année sur une communauté ethnique. Pour la 4ème Édition, c’était sur la communauté mandingue dans le Niani des origines à nos jours, la 5ème portait sur la culture des Peulh Haboobé. Il est prévu d’étudier la culture des Wolof du Niani, il est aussi prévu chaque année l’invitation des collectivités territoriales : le Conseil départemental de Matam et celui de Salémata. Le Pays invité d’honneur reste la Gambie, qui doit son existence au Mansa Kimintang Camara, roi du NIANI.



Pour cette 9ème Édition du Festival Pencüm Niani, il s’agira de consolider et d’approfondir les acquis menant vers la construction d’un produit culturel, touristique, communicationnel et de promouvoir les potentialités dont regorgent le Département et de proposer les opportunités d’affaires aux bailleurs et partenaires nationaux et internationaux.



Ainsi, après huit éditions, les parties prenantes au projet sont convaincues de la valeur ajoutée de ce projet dans tout le Département et la Région.

La 9ème Édition prévue du 29 au 31 décembre 2023 sur le thème : la culture au service du développement des territoires, sera donc l’occasion manifeste de consolider les acquis des éditions précédentes. Cela par la présentation des entreprises culturelles créées grâce à ce festival ainsi que la mise en œuvre de projets innovants et structurants. Sans oublier que ces industries, entreprises culturelles et artisanales (grâce à l’appui de la Fondation d’Entreprise Sonatel) vont produire des objets et des œuvres de qualité. Koumpentoum sera une nouvelle attraction du Sénégal et du monde. Ce festival est un produit culturel certes, mais il est aussi une façon de faire le marketing territorial de la zone de Koumpentoum afin que le développement vienne de nos terroirs. Pour cette 9ème édition, le président du Conseil départemental de Koumpentoum, a porté son choix sur le Premier ministre Amadou Bâ comme parrain. Dans le cadre des préparatifs, une délégation du Conseil départemental de Koumpentoum a été reçue par le ministre de l’intérieur, Me Sidiki Kaba, par ailleurs coordonnateur du cadre de concertation du Sénégal Oriental (CCSO). Après plus d’une heure d’échanges, et après avoir félicité le Conseil départemental de Koumpentoum « pour cette grande initiative », Me Sidiki Kaba qui, faut-il le rappeler, assure l’intérim du chef de l’État et du Premier ministre, s’est engagé à accompagner pleinement cette neuvième édition. Sur le choix porté sur le Premier ministre Amadou Bâ, Me Sidiki Kaba estime que « est un choix judicieux »...