Parrain du Lycée de Ngoundiane, El Hadj Ousmane Gning (Premier PCR de Ngoundiane), réhabilité par le Maire Mbaye Dione

Ce samedi 19 janvier 2019, l’enceinte du lycée de Ngoundiane a refusé du monde à l’occasion de la cérémonie d’installation du gouvernement scolaire par le Sous préfet de l’arrondissement de Thiénaba. En effet, en plus de l’installation du gouvernement scolaire dudit établissement, les autorités locales ont décidé de donner le nom de cet établissement à El Hadji Ousmane Gning, premier président du défunt conseil rural (1972-1990).

La manifestation qui a réuni les membres de la famille du parrain, l’équipe du Conseil municipal de Ngoundiane, de nombreux proviseurs et responsables des lycées environnants, l’administration, le corps professoral, les élèves du lycée de Ngoundiane et des centaines de personnes venues de tous les villages de la Commune.

De Monsieur Samba Gning, petit fils et porte parole de la famille du parrain au Maire Mbaye Dione en passant par son prédécesseur Abdoulaye Gora Ngom, ex PCR de Ngoundiane et qui a parlé au nom du Conseil départemental de Thiès dont il est membre et de Monsieur Isma Tine qui a lu la bibliographie du parrain, Feu El Hadj Ousmane Gning dit Bourré Coumba, les témoignages sont unanimes. Ils sont tous revenus sur les qualités du premier président du conseil rural de ngoundiane. En effet, malgré son analphabétisme, le défunt a pu faire dans un contexte de concentration des compétences au niveau de l’État central, des réalisations importantes comme le premier forage de Ngoundiane en 2013, le premier dispensaire et la première maternité de Ngoundiane, de nombreux puits en eau potable dans les différents villages de la communauté rurale, les premiers plans d’alignement des villages... Sa fidélité jusqu’à sa mort au Parti socialiste dont il fut une figure de proue a été également saluée par les orateurs. La famille du parrain a témoigné toute sa reconnaissance au Maire Mbaye Dione qui a rendu à El Hadji Ousmane Gning un hommage digne de son œuvre à travers ce parrainage du lycée, lieu de quête de savoir.

Le Maire a invité les élèves à persévérer dans les études afin de devenir demain de grands leaders qui vont marquer positivement l’histoire de la Commune à l’image du parrain. Interrogé sur les tensions qui caractérisent le contexte politique actuel, le Maire Mbaye Dione a terminé son propos en invitant toute la classe politique tant au niveau local que national à dépassionner le débat en respectant les institutions de la République et leurs délibérations. Ce respect doit également être accordé à ces adversaires qu’ils soient de l’opposition ou du pouvoir. L’édile de la commune a ensuite invité ses camarades de la mouvance présidentielle à mettre l’accent sur le bilan élogieux du Président Macky qui suffit largement pour sa réélection. Il réaffirme son engagement ferme à tout faire pour assurer une nette victoire de son candidat aussi bien dans sa commune que dans le département de Thiès...