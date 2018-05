Parrain des journées de l'excellence au lycée Valdiodio Ndiaye - Pape Demba Bitèye succède à Mimi Touré et s'engage à réélire Macky avec KREM 2019

Journées cultuelles au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack... Pape Demba Bitèye, parrain des festivités, s'est réjoui du choix porté sur sa personne en tant qu'ancien pensionnaire de l'établissement. Se félicitant d'avoir fait partie de ces innombrables personnalités qui ont fréquenté le lycée et au rang desquelles Souleymane Ndéné Ndiaye, présent à la cérémonie, et Mimi Touré marraine des journées en 2017, le Secrétaire Permanent à l'Energie dira attacher un prix fort à l'Excellence, « visiblement cher au Président Macky Sall » mentionne-t-il. Le Bour Saloum, le gouverneur de région, le préfet du département, les représentants du Conseil départemental, plusieurs membres de la famille de Valdiodio Ndiaye dont Guédél Ndiaye et Adama Ndiaye procureur de la République à Saint-Louis en particulier, avaient aussi choisi de faire le déplacement.

Pape Demba Bitèye, dans son allocution, insitera beaucoup sur le rôle prépondérant de l'école dans le développement d'un pays, avant de s'estimer privilégié d'avoir fréquenté le lycée Valdiodio. Un lycée pour lequel il s'est attelé à parfaire l'éclairage avec l'installation de 6 points lumineux.

« Je suis déjà flatté d'être appelé leader du social+collectif. Je veux juste apporter ma pierre à l'édifice ». Dans la deuxième partie des journées, il se rendra au Cem de Kabatoki pour offrir deux ordinateurs au club scientifique du lycée.



Ainsi s'est-il aussi investi dans diverses autres actions comme celles de réhabiliter la salle d'urgence de la pédiatrie de l'hôpital de Kaolack, d'équiper la pouponnière de Bongré, d'éclairer le stade Lamine Guèye. Le leader de KREM 2019 s'engage aussi à davantage financer les femmes et autres associations de jeunes s'activant dans les navétanes. « C'est aussi notre manière de participer à la réélection du Président Macky Sall. »