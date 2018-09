Parrain des 2 rakaas : Saint-Louis se souvient de Serigne Sidy Moukhtar Mbacké

Serigne Sidy Moukhtar Mbacké suscite toujours autant d'enthousiasme. Le défunt Khalife général des Mourides reste dans un coin du cœur de ses disciples. Le souvenir du prédécesseur de Serigne Mountakha, parrain de la 43e édition du Magal des 2 rakaas, est toujours vivace. À Saint-Louis, les disciples qui lui vouaient une admiration sans borne tentent de perpétuer sa mémoire en cette journée historique du 5 septembre.



Ce mercredi, dans la ville de Mame Coumba Bang, quand on parle du regretté Khalife général des mourides, c’est avec beaucoup de nostalgie et d’émotion. Huit mois après sa disparition, le fils de Serigne Bara Mbacké demeure présent dans les remémorations des fidèles qui ont pris d'assaut la Gouvernance de la Ville tricentenaire.



Des affiches le représentent dans différentes postures, présentant sa biographie succinctement. Sur des tee-shirts aussi, l’image de feu Serigne Sidy Moctar est floquée avec les inscriptions ‘‘Parrain officiel Magal des 2 rakaas de Serigne Touba’’, de part et d’autre de l’effigie.



Impossible de rater l'image de Serigne Cheikh Maty Lèye dans les artères du centre ville de la capitale du Nord. Sur les murs trônent les photographies de cet homme de Dieu, en grand ou petit format. Signe de l’attachement que lui témoignait la communauté Mouride, qui célèbre la 43e édition du Magal des 2 rakaas de Serigne Touba.



Serigne Sidy Moctar a été rappelé à Dieu, au mois de janvier dernier, à l’âge de 82 ans, laissant orpheline toute une confrérie...