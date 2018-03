Parrain de la Zone 7B : Cheikh Bakhoum offre des équipements et une subvention pour les finalistes et la zone

Pour la troisième année consécutive, le responsable politique de l’APR à Grand-Yoff et Directeur général de l’ADIE, Cheikh Bakhoum, a été choisi par la zone 7B de Grand-Yoff comme parrain de la finale de Navétanes devant opposer ce 27 février 2018, l’ASC Cité Millionnaire à l’ASC Hlm Grand-Yoff. Un choix qui n’est pas fortuit puisque le responsable est considéré comme un modèle pour les jeunes de la localité.

À la veille de la finale, le parrain a apporté son appui en octroyant 500.000 francs à la zone 7B et deux jeux de maillots. De plus, il a offert 200.000 francs à l’ASC cité Millionnaire et 200.000 francs à l’ASC HLM Grand-Yoff afin de leur permettre de préparer dans les meilleures conditions cette finale.



Le parrain a lancé un appel au fair-play et à la non-violence afin que cette finale reste une fête pour la jeunesse de Grand-Yoff. Il faudrait, de l’avis de Cheikh Bakhoum, changer l’image de Grand-Yoff positivement. Un appel qui n’est pas tombé dans des oreilles de sourds, puisque le président de la zone 7B et les présidents des deux ASC ont promis de jouer en toute sportivité et de faire de cette finale un véritable moment de communion.



« Je suis fier d’accompagner les jeunes de Grand-Yoff car j’accorde un grand intérêt au progrès et à la transformation de notre localité. Les ASC ont un grand rôle à jouer car elles regroupent la jeunesse ; c'est une frange de la population qu’il faut canaliser. On doit leur enseigner la compétition sans l’adversité, sans la violence, dans un esprit de communion, de fraternité et de fair-play », a lancé Cheikh Bakhoum au cours de la cérémonie de remise des subventions et d’équipements.



« Il faudrait redonner espoir à cette jeunesse de Grand-Yoff. Ces jeunes doivent être encadrés pour favoriser leur insertion professionnelle », ajoutera-t-il. D’ailleurs, les jeunes de Grand-Yoff ont profité de l’occasion pour remercier Cheikh Bakhoum de l’appui constant qu’il leur apporte en terme de formation, de subventions et financement mais aussi d’encadrement...