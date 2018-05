Parrain de la Caravane Bruxelles, Youssou Ndour porte-parole des PME auprès des grands investisseurs

En marge des journées européennes de développement qui se dérouleront à Bruxelles du 04 au 07 juin prochain, aura lieu le Business Diner dénommé Afrika-Innovation. C'est une occasion unique pour rencontrer des chefs d'entreprise, investisseurs, décideurs financiers et politiques, représentants diplomatiques et institutionnels, venus principalement d'Afrique et d'Europe pour trouver des partenaires commerciaux et stratégiques. Pour accompagner cette initiative qui, sans doute, permettra aux investisseurs africains de trouver des partenaires étrangers, qui de mieux placé que Youssou Ndour ? Chanteur de renommée internationale, il est aussi un entrepreneur hors pair qui a prouvé que l'impossible n'existe que lorsqu'on l'aura voulu. Au lancement de la caravane Bruxelles qui doit nous mener à ces journées européennes auxquelles l'Afrique sera bien représentée, Youssou Ndour a plaidé pour les petites et moyennes entreprises auprès des grandes firmes internationales. Pour le président du conseil d'administration du Groupe Futurs médias, ces grands investisseurs doivent passer par les PME en lieu et place des grosses boites.