Reconduit une seconde fois dans la délégation sénégalaise pour représenter le pays au sein du parlement de la CEDEAO, le député-maire de Kaffrine, Abdoulaye Wilane s'engage déjà à accomplir avec brio la mission qui lui est confiée.

« Je prends l'engagement de travailler avec courage et détermination pour mériter la confiance de la nation, du président de la république et du parti socialiste » soutient t-il.

De l'avis du parlementaire « l'histoire retiendra que le Sénégal a été représenté dignement au sein de cette instance sous-régionale. Car nous avons travaillé dans le cadre de la matérialisation de la libre circulation des personnes et de leurs biens, et nous avons fait de la médiation et du contrôle parlementaire »