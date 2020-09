Paris rappelle son ambassadeur en Côte d’Ivoire : Macron lâche-t-il ADO ?

L’information est donnée par Africa Intelligence qui a pris le relais de la Lettre du Continent.



L’ambassadeur français en poste à Abidjan depuis 2017 a été rappelé la semaine dernière par le Quai d’Orsay.



Le rappel à Paris de Gilles Huberson pour des « raisons administratives » fait pourtant l’objet de plusieurs interprétations.



Le contexte dans lequel il est intervenu plaide en faveur d’un lâchage du président Ivoirien par son homologue français.



Lors d’un récent déjeuner à l’Elysée, Emmanuel Macron aurait demandé à Alassane Ouattara de se retirer de la course et de reporter les élections auxquelles prendraient part tous les candidats exclus. Ce à quoi, « ADO » se serait opposé.



Mais selon RFI qui cite des sources au Ministère des Affaires étrangères, « ce rappel à Paris n’est pas de nature politique et n’a aucun lien avec un malentendu entre les présidents Macron et Ouattara ».



L’affaire serait liée, si on en croit Financial Afrik à une enquête menée actuellement au Quai d’Orsay. Gilles Huberson devrait s’expliquer dans une histoire de mœurs à Bamako où il est passé en tant qu’ambassadeur.



RFI ajoute dans la foulée que Huberson pourrait être remplacé à Abidjan avant la présidentielle du 31 octobre.