Paris - Le pyromane qui avait tué quatre personnes de la famille Tandian, écope de 20 ans de réclusion criminelle

Thibaud G, l’incendiaire de la rue Myrha à Paris, a écopé au terme de son procès qui a débuté depuis le 30 novembre devant la cour d’assises de Paris, de 20 ans de prison. Il comparaissait, accusé d’avoir provoqué le terrible incendie où huit habitants du quartier de la Goutte-d ’Or (XVIIIe), dont deux enfants, ont perdu la vie. La famille Tandian, d’origine sénégalaise, avait aussi perdu quatre de ses membres : Aliou, Almamo, Tiguidanke, et Fanta Kagnassy. Vêtu d'un tee-shirt à l'effigie de la série enfantine « My Little Pony », le coupable Thibaud G. âgé de seulement 24 ans, a juste avant le délibéré demandé « pardon et clémence » aux jurés. Selon plusieurs médias français consultés par Dakaractu, il avait reconnu avoir enflammé une poussette, au rez-de-chaussée de l'immeuble, provoquant le terrible incendie, et n'a cessé d'attribuer son geste fou aux « voix » qui, dit-il, le hantent. Finalement condamné à une peine, moindre, de 20 ans de réclusion criminelle assortie d'un suivi socio-judiciaire de 12 ans à sa sortie de détention et, en cas de manquement, à une peine de prison de sept ans, il a accueilli le verdict dans le silence et le calme.