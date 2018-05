Paris : Le Dr Macoumba Diouf parrain de la 8ème édition des Journées culturelles de l'Association THIOSAAN SÉRÈRE.

L'édition 2018 des journées culturelles de l'association Thiossaan Sérère a vécu ce week-end dans la capitale française en présence d'une forte d'élélégation sénégalaise conduite par le Dr Macoumba Diouf qui est par ailleurs parrain de ces journées culturelles, 8ème du genre organisées par la communauté sérère basée à Paris.

La présence de Macoumba Diouf, directeur de l'Horticulture s'inscrit aussi dans le cadre de ses activités de soutien et d'accompagnement des populations sénégalaises, tant au Sénégal que dans la Diaspora, conformément aux orientations du Président Macky Sall et de son Gouvernement, c'est du moins l'avis du Président de la Commission Décentralisation et Secrétaire à l'environnement de l'Association des Maires du Sénégal (AMS).

Cette édition a eu pour thème "Développement local au Sénégal : sensibilisation sur le Sida, le lévirat et l'hypertension artérielle."

La rencontre a enregistré une très grande mobilisation des sénégalais de la Diaspora (France, Allemagne, Italie) et a été l'occasion de présenter l'Association THIOSAAN SÉRÈRE mais surtout ses nombreux projets de développement dans des domaines aussi variés que la santé, l'éducation et l'agriculture.

Cette édition a été présidée, au nom du Chef de l'État, par Son Excellence Bassirou Sène, Ambassadeur du Sénégal en France qui a saisi l'occasion pour remercier et féliciter le Dr Macoumba Diouf avant de saluer le travail important effectué par la direction de l'Horticulture, avec des performances sans précédent, ainsi que l'engagement et des nombreuses actions de développement de son directeur auprès des populations. L'ambassadeur Bassirou Sène a félicité et encouragé les membres de l'Association THIOSAAN SÉRÈRE pour ses belles initiatives dont celle portant sur la célébration annuelle des journées culturelles sérères qui permettent d'inculquer et de rappeler aux plus jeunes, notamment ceux nés en France, les valeurs et traditions de la communauté sérère comme pour appliquer le concept senghorien de "Enracinement et Ouverture" et de rester connectés aux réalités de notre pays. Excellence Sène a magnifié le modèle d'intégration harmonieuse et de culture de la paix sociale de la communauté sérère en France.

Prenant la parole, le Dr Macoumba Diouf a d'abord remercié l'Association THIOSAAN SÉRÈRE pour cet honneur. Il a également saisi l'occasion pour saluer les réalisations du Président Macky Sall pour les sénégalais de la Diaspora au cours de son 1er mandat. Rappelons que ces journées ont enregistré la participation du champion de dimension mondiale Yahya Diop Yékini et des artistes sérères tels que Mbaye Ndiaye et Simon Sène qui, en plus du "Khoy", ont gratifié l'assistance de belles prestations, de quoi réveiller chez Son Excellence Bassirou Sène son passé de lutteur...