Paris / Entretien avec Amy Sarr Fall : « Il faut rendre le système éducatif plus universel et inclusif »

Pour une première édition cela a été un véritable coup de maître ou plutôt de maîtresse réussi par Amy Sall Fall. Dans cet entretien accordé à Dakaractu depuis un hôtel du très huppé quartier des affaires de la défense, elle tire un bilan positif de ce qui a été le premier forum international sur l'avenir de l’éducation tenu ce 11 décembre au Palais des congrès de Paris.

La Directrice de la plate forme Intelligences Citoyennes prône un système éducatif plus universel et plus inclusif et pour ce faire, elle incite à l'action pour que les enfants du monde entier sans distinction de race puissent avoir accès à l’éducation, car selon elle, l’éducation libère les jeunes filles, l’éducation donne des ailes, mais il faut cependant avoir des valeurs pour aider à maîtriser ses ailes. La conférence du GE7 a su provoquer un véritable débat universel autour de l’éducation pour rendre le système d'enseignement mieux adapté aux nouvelles réalités socio-économiques des pays.

Pour Amy Sarr Fall, cette rencontre sur le thème " L’éducation au cœur de la transition pour une transformation sociale et économique en 2030", s'inscrivait dans l'optique de renforcer durablement la protection du droit à l’éducation, son financement et ses opportunités en attendant la deuxième édition. Entretien...