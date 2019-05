Paris : El Hadj Ousseynou Diouf rend visite au président Abdou Diouf

Abdou Diouf et El Hadji Diouf. En plus du nom, ils ont en commun Saint-Louis et Louga, lieux de naissance et d'adoles- cence. Deux familles liées par le sol, le sang et l'histoire. Il a été question de cela tout au long de la visite de courtoisie que l'as du ballon rond, de passage à Paris, a rendu à l'homme d'État rompu à l'art de la politique qui dirigea le Sénégal deux décennies durant. Mais Abdou Diouf ce n'est pas seulement cela. Il est aussi un grand amateur et fin connaisseur de football. Évocation de souvenirs et surtout retour sur la prodigieuse épopée des Lions de 2002 ont été évoqués lors de la rencontre.

Du haut de sa stature d'homme de grande expérience et de profonde sagesse, Abdou Diouf a, au terme de la rencontre, prodigué conseils et recommandations à El Hadji Diouf, une icône qui, par son talent, a déjà beaucoup donné à son pays et qui continue encore par diverses actions de travailler au rayonnement du Sénégal.