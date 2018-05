Paris : Décès d’un sénégalais à la suite d’une interpellation violente de la police française

Un compatriote nommé Ismaël Bocar DEH est décédé à Paris hier alors qu’il était admis à l’hôpital Pompidou à Paris, à la suite d’une interpellation violente de la police française. Selon un communiqué du Ministère des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (MAESE) le Consul Général à Paris qui suit le dossier avec la famille a demandé qu’une enquête soit menée pour établir les causes et circonstances du décès. Le Gouvernement a présenté ses condoléances à la famille du défunt et à l’ensemble de la communauté sénégalaise établie en France.