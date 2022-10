Paris – Dakar à vélo : Actuellement en Mauritanie, Bamba Ndiaye se rapproche du Sénégal…

Il est attendu vers le 4 novembre 2022 au Sénégal, où il devrait terminer son long périple de plus de 6.000 km entre Paris et Dakar. Parti le 17 septembre, le sénégalais prenait la route de la « soif et de l’espoir », à vélo, pour lancer un message fort à l’endroit de la jeunesse africaine qui devrait selon lui, se prendre en main et croire en l’Afrique.

Plusieurs semaines plus tard, le Mbourois se rapproche de son objectif…

« Bonjour tout le monde, je suis enfin arrivé en Mauritanie mais avec 40⁰C, je n’exagère pas ! Avec la poussière, c’est vraiment autre chose, maintenant direction Nouakchott. J'arrive je suis plus motivé que jamais, il reste une semaine de feu à fond », informe-t-il sur sa page Facebook.