Paris/Dakar : Pape DIOUF concocte son 1er album international

L’artiste musicien Pape Diouf, non moins lead vocal de la génération consciente a dévoilé hier à la presse nationale et internationale son premier album international. Paris/Dakar est désormais est le nouveau disque qui allie à la fois tradition et modernité. De la musique folklorique typiquement sénégalaise (Mbalax) aux sonorités rythmiques et douces qui bercent les autres horizons, Pape Diouf entend livrer aux mélomanes et surtout à ses fans qui lui demandaient d’étendre ses tentacules, une synthèse des nouveaux courants d’Afrique de l’Ouest. À ce titre, il donne rendez-vous le 15 décembre, date de la sortie de son album national.