Parcelles : un mouvement d’appui à Amadou Ba pour la réélection du Président Sall sur les fonts baptismaux (IMAGES )

Le Mouvement « Dolel Amadou Ba Falate Président Macky Sall au premier tour en 2019 » a été lancé ce week-end au terme d’une assemblée générale tenue aux Parcelles assainies. Un mouvement qui ne sera pas de trop si l’on connait l’enjeu considérable de l’élection présidentielle de 2019. Cette organisation sateliite dont l’initiatrice n’est autre qu’Aissatou Ball, par ailleurs Présidente du Mouvement Nannk regroupe des directeurs, des présidents de conseil d’administration et des responsables issus de tous bords. Mme Ball a donc appelé tout le monde à « mouiller le maillot pour accompagner le leader de l’Apr vers son nouveau challenge ». Elle a aussi laissé entendre que le mouvement va descendre sur le terrain et se déployer dans la sous-région et dans tout le territoire sénégalais.