Parcelles assainies : affaissement de la conduite gravitaire de l’ONAS

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS) informe les populations de Parcelles assainies et environs que la conduite gravitaire traversant le marché Gueule Tapée s’est affaissée, entrainant des perturbations et écoulements d’eaux usées dans la zone. L’ONAS présente ses excuses pour tous ces désagréments et vous informe que toutes les dispositions sont en train d’être prises pour le rétablissement de la situation dans les meilleurs délais.







Fait à Dakar, le 06 Août 2021