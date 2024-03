Parcelles assainies : Déthié Fall ouvre sa campagne et rassure la jeunesse

Le président de la coalition « Déthié Fall 2024 » a entamé ce samedi sa campagne électorale en perspective de l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Le président Déthié Fall a choisit les Parcelles Assainies pour lancer les hostilités. Dans cette partie de la banlieue de Dakar, Déthié Fall promet, une fois élu président de la République du Sénégal, d’attaquer les urgences. Parmi elles, l’emploi des jeunes. « Nous savons qu’aux parcelles assainies, l’emploi est une priorité absolue pour les populations. Nous soutenir ces jeunes afin qu’ils aident leurs parents et proches, il faut d’abord l’encadrer et le former. Il est temps pour ces jeunes d’être rassurés en luttant aussi contre la question de l’immigration irrégulière. Et notre coalition n’entend pas minimiser cette question de l’emploi » a confié le candidat Déthié Fall avec sa caravane qui ont été accueillis par une foule majoritairement jeune.