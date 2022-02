Parcelles Assainies : La jeunesse socialiste récuse les propos malveillants d'un tiers et appelle à l'unité autour des idéaux du parti

La jeunesse de la 11ème B du Parti socialiste aux Parcelles Assainies s'est indignée des propos tenus récemment par une tierce personne qui a pris la parole au nom du parti. La jeunesse socialiste des Parcelles Assainies a précisé qu'elle reste soudée comme un seul homme et imperturbable dans ses convictions derrière son Secrétaire Général Aminata Mbengue Ndiaye et derrière les instances de notre Parti.

« Nous n’accepterons jamais que des gens tapis dans l’ombre, voulant manipuler des voix non autorisées de notre Coordination pour essayer de semer le discrédit sur notre Parti et contre nos dignes hauts responsables », s'insurge Abdoulaye Kassé, responsable des jeunes du parti aux Parcelles Assainies pour répondre à Babacar Fall, un jeune du parti qui se serait donné le privilège de décrier la marche du parti socialiste. « En jeunesse socialiste formée à bonne école et bien avertie, on ne se laissera pas faire et qu’ils se le tiennent pour dit, lui et tous ceux qui sont derrière et qui le manipulent à leur guise », a encore servi le responsable.

La jeunesse de la 11ème B du Parti socialiste aux Parcelles appelle à investir la base, à continuer à travailler pour que la coordination soit plus redynamisée afin de la rendre plus vigoureuse et plus attractive. Elle salue l'engagement de son SG durant ces dernières élections et invite tous les autres sympathisants du parti à rester fidèles à la démarche commune que le parti socialiste a intégrée avec toutes les autres sensibilités de la coalition Benno Bokk Yakaar pour honorer la mémoire de feu Ousmane Tanor Dieng...