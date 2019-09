Parcelles Assainies : Khalifa Sall vient d’arriver chez sa mère.

C’est une foule immense qui attendait Khalifa Sall aux Parcelles Assainies unité 20 chez sa mère.

L’ancien maire de Dakar vient d’arriver mais a du mal à accéder à la chambre de sa maternelle du fait de nombreux amis et sympathisants venus lui témoigner de leur soutien.

Pour l’heure, tout le monde est dans la maison pour assister à la rencontre entre Khalifa Sall et sa mère après plus de 2 ans.