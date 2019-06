Parcelles Assainies : Imam Bachir Niass plaide le retour de la peine de mort et parle de la cause des incendies dans les marchés

Au terrain de l’Unité 12 des Parcelles Assainies où une partie de la communauté musulmane effectue chaque année les prières de Tabaski et de Korité, l’Imam Bachir Niass a consacré son sermon sur les faits qui font l’actualité ces dernières années. Et sans se voiler la face, l’Imam Niass a révélé que la peine de mort est la seule solution possible pour freiner les meurtres.



‘’Il est dit que quiconque n’accomplit pas son devoir ne doit pas réclamer son droit. Donc craignons Allah (Swt) et retournons vers lui. Donc tâchons de respecter les recommandations divines. Nous sommes coupables de cette situation qui fait qu’on assiste à une augmentation fulgurante des morts. Il nous faut réinstaurer la peine de mort dans notre pays. Et condamner à mort toute personne qui aura donné la mort à son prochain intentionnellement. Au Sénégal, on sait s’en prendre aux victimes qui réclament justice, mais on ne prend pas en compte le tort causé par celui qui a posé l’acte condamnable. On ne doit plus écouter les plaidoyers insensés de ceux qui prétendent défendre les droits de l’homme. À les entendre, c’est comme si Allah (Swt) ignorait ce qu’il y a de mieux pour ses créatures que nous sommes’’, s’insurgera l’imam Bachir Niass.



Concernant les zakats, il a rappelé aux musulmans, en particulier, aux commerçants, la nécessité de respecter les recommandations divines. La Zakat, fait-il savoir, est une obligation qui s’impose à tous les musulmans qui en ont la possibilité. L’absence de zakat est, selon lui, ce qui expliquerait les récurrents incendies notés dans les marchés et autres lieux de commerce...